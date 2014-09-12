Благодаря прокуратуре пожилая петербурженка получит 150 тыс. рублей после падения на гололеде

По результатам проверки ответственным за уборку территории является АО "Автодор".

Благодаря прокуратуре Пушкинского района Петербурга пенсионерка получит компенсацию морального вреда. Об этом рассказали 2 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратилась 67-летняя горожанка. Установлено, что днем 10 декабря прошлого года пожилая женщина, заходя в автобус на остановке у дома 56 по улице Оранжерейной в Пушкине, упала на гололеде и ударилась правой рукой. Пострадавшую госпитализировали с вывихом правого плеча, ей потребовалась операция.

Долгое время пенсионерка находилась на больничном. По результатам проверки ответственным за уборку территории является АО "Автодор".

Организация не обеспечила должным образом очистку остановки от снега и льда, что и стало причиной несчастного случая. В целях защиты прав и интересов пожилой пострадавшей прокурор района направил исковое заявление в суд о компенсации морального вреда. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Требования районного прокурора были удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскали 150 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV