Петербург вошел в тройку регионов по числу компаний-банкротов

В целом по стране за десятилетний период количество официально признанных банкротами компаний уменьшилось вдвое.

Газета "Коммерсант СПб" подвела итоги статистики банкротств юридических лиц в Петербурге за последний год: общее количество признанных судом несостоятельными компаний сократилось на 21,5% и составило 486 организаций.

Столица уверенно удержала лидерство в списке регионов с наибольшим числом банкротств — в Москве число компаний-банкротов составило 1,58 тысячи, сократившись по сравнению с прошлым годом на 19,1%. Московская область заняла второе место с результатом в 578 несостоятельных фирм, демонстрируя сокращение на 23,9%.

Петербург оказался на третьем месте в рейтинге, повторяя общероссийскую тенденцию снижения корпоративного банкротства.

В целом по стране за десятилетний период количество официально признанных банкротами компаний уменьшилось вдвое: если в 2015 году такая процедура коснулась 13 тысяч юридических лиц, то в последнем отчетном периоде число банкротов сократилось до 6,47 тысячи.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал одним из регионов-лидеров по производству игристых вин.

Фото: Pxhere