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Комнаты в коммуналках перестали покупать в Петербурге
Сегодня, 12:45
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Комнаты в коммуналках перестали покупать в Петербурге

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Средняя цена комнаты в двухкомнатной квартире в Петербурге составляет 2,99 миллиона рублей, в трёхкомнатной – 2,85 миллиона рублей.

В Петербурге спрос на покупку комнат в коммунальных домах в январе – октябре упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Сейчас в Северной столице выставлено на продажу 1440 предложений по комнате. Это на 3% меньше, чем годом ранее.

Средняя цена комнаты в двухкомнатной квартире в Петербурге составляет 2,99 миллиона рублей, в трёхкомнатной – 2,85 миллиона рублей.

В центре города, в старых домах с высокими потолками, комнаты продаются значительно дороже – за 4,9 миллиона рублей. Для сравнения: средняя стоимость студии (на первичном рынке жилья) составляет 6,2 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты разберутся с аварийным состоянием Меняевского рынка.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальные квартиры, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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