Петербургские депутаты разберутся с аварийным состоянием Меняевского рынка

Арендатор первого этажа снес несущие стены здания без соответствующих разрешений и проектной документации. Из-за этого в подвале просел потолок, а на втором этаже деформировались полы.

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов обратился с запросами к прокурору Виктору Мельнику и вице-губернатору Евгению Разумишкину с просьбой провести проверку состояния здания Меняевского рынка на Невском проспекте, 146. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К Романову обратились жильцы дома, сообщившие, что арендатор первого этажа снес несущие стены здания без соответствующих разрешений и проектной документации. Из-за этого в подвале просел потолок, а на втором этаже деформировались полы.

Ранее подрядчики Фонда капитального ремонта некачественно выполнили работы по ремонту кровли, что привело к разрушению крыши. В результате на верхних этажах появились протечки, в квартирах начал отслаиваться потолок и портиться паркет, мебель начала гнить, а жильцам приходится дышать плесенью и грибками.

Люди опасаются возможного обрушения здания, которое может повторить судьбу дома на Большой Зелениной, добавил депутат.

Фото: Telegram / РОМАНОВ