Комнаты матери и ребенка могут появиться во всех петербургских вузах

Все высшие учебные заведения Петербурга могут обзавестись комнатами матери и ребенка уже в следующем учебном году. Об этом заявил председатель комиссии Закондательного собрания города по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков в беседе с spb.aif.ru.

Я уверен, что в большинстве вузов, если не во всех, со следующего года будут предоставлены такие возможности. Александр Ржаненков, председатель комиссии Закондательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению

На данный момент комнаты для мам и малышей функционируют в пяти учебных заведениях Северной столицы: Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы, Лесотехническом университете, Государственном архитектурно-строительном университете, Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова и Российском государственном гидрометеорологическом университете.

Данные помещения оборудованы всеми необходимыми удобствами для маленьких детей, включая детские игрушки, книги и современную технику. Специально назначенные социальные работники заботятся о малыше, давая матерям возможность полноценно заниматься учебой и участием в лекциях и семинарских занятиях.

