Рабочий едва не завалил снегом женщину с коляской на Садовой

Ребенка успели занести в парадную.

Мужчина, который чистил крыши, едва не завалил снегом петербурженку с коляской. Младенца успели занести в парадную, сообщили "Невские Новости".

Журналист наблюдал эту сцену на Садовой улице, 42. Рабочие сбрасывали снег на тротуар. Когда к парадной подошла женщина, ее заметил рабочий. Он крикнул своему коллеге, чтобы тот временно приостановил работу, но он не услышал. Рабочий продолжил чистить крышу, когда внизу была мама с ребенком. Происшествия удалось избежать.

Ранее Piter.TV писал о том, что петербургские коммунальщики экстренно ищут верхолазов для борьбы со снегом.

Фото из архива Piter.TV