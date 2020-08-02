Петербургские службы благоустройства будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Городские власти подчеркнули, что в новогоднюю ночь и в течение праздничных дней на улицах будут работать техника и дворники.

Коммунальные службы Петербурга активно готовятся к встрече Нового года, очищая городские пространства, включая улицы, площади, набережные, проспекты, парки и скверы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов акцентировал внимание на важности подготовки к возможностям ухудшения погодных условий, таких как гололедица после дождя и сильного ветра. Градоначальник поручил дорожным и коммунальным службам заранее подготовиться к борьбе с гололедом и оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.

Городские власти подчеркнули, что в новогоднюю ночь и в течение праздничных дней на улицах будут работать техника и дворники. Особый акцент сделан на местах массового скопления людей. Для этого подготовлены 58 аварийных бригад, состоящих из 20 дорожных и 32 садово-парковых бригад, а также шести бригад учреждения "Курортный лесопарк".

Ранее мы сообщили о том, что в адресную программу ГАТИ Петербурга на 2025-2029 годы включили свыше 3 тыс. объектов.

Фото: Telegram / Комитет по благоустройству