Юбиляр Геннадий Орлов рассказал о "фартовом" комментировании матчей

Спортивный комментатор отмечает 2 марта 75-й день рождения.

В понедельник, 2 марта, известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-й день рождения. В разговоре с "Петербургским дневником" журналист и спортсмен признался, что пошел в профессию, несмотря на вероятность совсем мало зарабатывать. Интерес пересилил.

Орлов рассказал, что после работы в нескольких газетах он прошел конкурс на замещение ушедшего из жизни Виктора Набутова и долго вел спортивные новости на радио. После этого Орлов был инициатором создания программы "Спорт, спорт, спорт" перед передачей "Время", чтобы о спорте сообщалось больше, чем за пять минут в официальных новостях. Комментатор отметил, что в те времена к спортивным журналистам прислушивались в Смольном, благодаря им организовывали соревнования и решали проблемы в спортивной сфере.

Спортивного комментатора часто называют "фартовым", поскольку игры, которые он устно вел, оканчивались победами отечественных сборных. Среди счастливчиков оказались женская и мужская сборные по гандболу, женская волейбольная команда, лыжник Евгений Дементьев. Орлов уверен, что все это происходит благодаря позитивному настрою, а свой профессиональный путь оценивает правильно пройденным.

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Фото: "Петербургский дневник"