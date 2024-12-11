Комстрой принял участие в торжественно-траурной церемонии на площади Победы

Как подчеркнул председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, 27 января 1944 года стал знаменательной датой в истории города.

Представители Комитета по строительству Санкт-Петербурга 27 января приняли участие в торжественно-траурной церемонии у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Участники возложили цветы к монументу в память о погибших, отметив важность этого дня для каждого жителя Петербурга.

Как подчеркнул председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, 27 января 1944 года стал знаменательной датой в истории города, когда в Ленинграде впервые прогремел салют в честь освобождения города. Он также выразил благодарность всем, кто пережил блокаду или отдал свою жизнь ради будущих поколений.

Ежегодно петербуржцы вспоминают подвиг героев и жителей осажденного Ленинграда, отдавая дань памяти мужеству и стойкости тех, кто отстоял город в самые тяжелые времена.

Фото: ВКонтакте/ Игорь Креславский