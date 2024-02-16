Комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

По инициативе ФСБ 22-го апреля двух российский стендап-комиков – Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова – лишили российского гражданства, – сообщают в ТАСС.
По инициативе Федеральной службы безопасности лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов.
ФСБ России
В сообщении службы безопасности отмечается, что действия комиков были направлены на угрозу национальной безопасности. Стендаперам также запретили въезд в страну. Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск по подозрению в преступлении, предусмотренном ч.1 с. 367 УК Республики Беларусь (Клевета в отношении президента).
Сообщается, что романов покинул РФ и работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и в пункте сортировки гуманитарной помощи для украинских военных.
Ранее мы сообщали, что Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году.
Фото: Социальные сети; YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все