Комету Цзыцзиньшань-ATLAS засняли над Петропавловской крепостью

Вчера комета максимально сблизилась с Землей, оказавшись где-то в 70 млн километров от планеты.

Над Петропавловской крепостью в Петербурге 12 октября засняли комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Ее можно увидеть лишь раз в 80 тыс. лет, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Вчера комета максимально сблизилась с Землей, оказавшись где-то в 70 млн километров от планеты. Жителям города и области советовали для наблюдения отправиться в Мгу, Кавголово, Колпино и Волоярви. Однако и в Северной столице получилось запечатлеть "Великую комету".

В условиях городской засветки хвост совсем не проявился, нужно ехать в темное место. Невооруженным глазом было не видно, но на экране фотоаппарата через телевик уверенно различима, т. е. в бинокль смотреть можно. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее на Piter.TV: "Лахта Центр" показал антинаводнение в Финском заливе.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@the_glimpses)