"Лахта Центр" показал антинаводнение в Финском заливе

Мелкие островки, обычно скрытые под водой, неожиданно показались на поверхности, напоминая о мифах древней Атлантиды.

"Лахта Центр" поделился захватывающим видео явления, которое назвали "антинаводнением". Видео демонстрирует впечатляющий момент, когда сильный ветер, разгоняясь над Финским заливом, буквально вытесняет воду в западную часть акватории. В результате, вода отступает на целых 80 сантиметров. Это явление наблюдается благодаря уровнемерному посту у Горного института.

Этот уникальный природный феномен привел к тому, что в течение дня побережье Финского залива приобрело совершенно иной вид. Мелкие островки, обычно скрытые под водой, неожиданно показались на поверхности, напоминая о мифах древней Атлантиды.

Правда, длилось удивительное зрелище недолго: уже на следующий день воды залива вернулись в привычное состояние.

Ранее мы сообщили о том, что в "Лахте" показали "истинную" форму радуги.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр