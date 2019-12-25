Клубы из Петербурга поднялись на пьедестал чемпионата России по пляжному футболу

Однако главный трофей покинул город на Неве.

В Москве подошел к концу Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд. Для петербургского футбола турнир оказался успешным, но противоречивым: оба представителя Северной столицы поднялись на пьедестал почета, однако главный трофей покинул город на Неве.

В решающем матче за золото встретились саратовская команда и сборная Санкт-Петербурга. Основное время напряженного поединка завершилось результативной ничьей — 2:2. В серии послематчевых пенальти нервы оказались крепче у игроков из Поволжья, которые реализовали четыре удара против одного у петербуржцев (4:1). Для команды "Саратов" этот успех стал историческим – клуб завоевал свой первый чемпионский титул в истории.

Во встрече за бронзовые медали второй петербургский коллектив, "Кристалл", сошелся с московским "Локомотивом". Игра также получилась упорной и завершилась боевой ничьей 3:3 в основное время. В футбольной лотерее точнее были подопечные с берегов Невы, вырвавшие победу в серии со счетом 4:3.

Представители Петербурга забрали значительную часть индивидуальных наград турнира: лучшим игроком всего чемпионата признан Лукьян Клемешов, лучшим футболистом непосредственно Суперфинала стал Илья Беляев (оба выступали за сборную Санкт-Петербурга). Награду за лучший гол турнира получил Тангер из "Кристалла". В других номинациях отличились представители соперников: лучшим бомбардиром гонки с 25 голами стал Амадиус Виноградов из "Локомотива", а звание лучшего вратаря присудили Станиславу Кошарному из "Саратова".

Ранее мы сообщили о том, что дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)