В Колпино нашли труп мужчины с ножевым ранением шеи

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Колпино расследуют смерть местного жителя. Его тело нашли с ножевыми ранениями в области шеи, стало известно Piter.tv.

Около восьми часов вечера 14 августа в полицию обратился 52-летний житель Колпино. Он сообщил, что в квартире на набережной Комсомольского канала нашёл тело своего знакомого.

На месте происшествия в коридоре двухкомнатной квартиры было обнаружено мертвое тело 44-летнего мужчины. На его шее нашли два ножевых ранения. Следователи изъяли с места нож, два шприца, белый пакет с комплементарной застежкой с веществом светлого цвета внутри.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в лесу Ленобласти нашли женскую мумию.

Фото: Piter.tv