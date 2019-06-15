В Колпино нашли труп мужчины с ножевым ранением шеи

В Колпино расследуют смерть местного жителя. Его тело нашли с ножевыми ранениями в области шеи, стало известно Piter.tv.
Около восьми часов вечера 14 августа в полицию обратился 52-летний житель Колпино. Он сообщил, что в квартире на набережной Комсомольского канала нашёл тело своего знакомого.
На месте происшествия в коридоре двухкомнатной квартиры было обнаружено мертвое тело 44-летнего мужчины. На его шее нашли два ножевых ранения. Следователи изъяли с места нож, два шприца, белый пакет с комплементарной застежкой с веществом светлого цвета внутри.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
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Фото: Piter.tv
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