Петербуржца отправили в колонию-поселение за попытку похитить из магазина 13 шоколадок

Мужчину задержал охранник и передал его полицейским.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (покушения на мелкие хищения, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 24 октября.

В суде установлено, что 9 апреля мужчина похитил из магазина в доме 55А по улице Краснопутиловской две бутылки подсолнечного масла. А уже 24 апреля он пришел в этот же супермаркет и попытался вынести без оплаты 13 шоколадок. Если бы подсудимому повезло, то он бы смог провернуть свою операцию. Однако фигуранта задержал охранник и передал его полицейским.

Петербуржец аналогичным образом пытался украсть из магазина в доме 128к2 по Ленинскому проспекту две сковородки, сотейник и кастрюли, но мужчину также сразу поймал сотрудник.

Подсудимый пояснил, что сладкое не ест, а шоколад украл исключительно для последующей перепродажи, как и масло с посудой. Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 40 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV