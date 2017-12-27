Сотрудник микрокредитной компании откупился в суде за СМС и звонки с угрозами

В Петербурге не будут судить мужчину, который угрожал клиентам его микрофинансовой организации. Нарушитель закона пошел на мировую со своей жертвой.

В истории с дерзким сотрудником МФО "Бутик финансовых решений" в Петербурге поставлена точка. Приморский районный суд прекратил производство по делу Рустама Мавлютова. Это тот самый работник микрокредитной организации, который угрожал своей клиентке с целью скорее вернуть задолженность. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, потерпевшая и нарушитель смогли договориться между собой. Кроме того, Мавлютов выплатил петербурженке приличную компенсацию.

Арестованный в сентябре 2017 года экономист обвинялся в "угрозе убийством или приченением тяжкого вреда здоровью человека". В смс и сообщениях "ВКонтакте" на адрес потерпевшей он намекал на возможную смерть ее родственников.

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Рустама Мавлютова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.330 УК РФ, в связи с примирением сторон.

Он с целью скорейшего взыскания задолженности с потерпевшей, осуществлял звонки, отправлял смс-сообщения, а также текстовые сообщения в социальной сети "ВКонтакте" с изображением смерти родственника потерпевшей, угрожал применением насилия. При этом, с учетом интенсивности звонков, оказывалось психологическое давление на должника. Из материалов дела

В суд поступило заявление потерпевшей о прекращении дела. Из заявления следует, что Мавлютов загладил причиненный вред (выплатил 80 000 рублей), принес извинения, претензий к подсудимому потерпевшая не имеет и просит суд уголовное дело прекратить. Судом Мавлютов освобожден от уголовной ответственности и из-под стражи в зале суда.

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