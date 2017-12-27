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Суд принял дело коллектора, угрожавшего похоронными фотографиями внучки
Сегодня, 17:38
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nadiputintseva
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Суд принял дело коллектора, угрожавшего похоронными фотографиями внучки

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Малютов останется под стражей.

10 января Приморский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Рустама Мавлютова, которого обвиняют в совершении преступления по статье "Самоуправство". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По официальной версии, Мавлютов, работая оператором в микрофинансовой компании "Бутик Финансовых решений", постоянно звонил потерпевшей с угрозами. Также с целью взыскания задолженности подсудимый писал ей сообщения в социальной сети "ВКонтакте" с изображением смерти родственника потерпевшей.

30 сентября суд заключил Малютова под стражу. Он подозревался в совершении преступления предусмотренного п.а ч.2 ст.163 УК РФ. При продлении меры Мавлютов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Ранее Piter.tv писал, что Рассылавшего фотографии с похорон детей коллектора задержали в Ульяновске.

Теги: беспредел коллекторов , коллекторы , новости спб , суд
Категории: Новости СПб Происшествия

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