Петербургским школьникам рассказали, в какие колледжи можно поступить с двумя ОГЭ

В скором времени школьные педагоги проведут анкетирование среди учеников девятых классов, чтобы определить, сколько учащихся намерены ограничиться двумя предметами на ОГЭ и какие профессии их привлекают.

Для девятиклассников, планирующих поступление в колледжи и готовящихся сдать всего два предмета на ОГЭ, составлен список из 19 популярных профессий. В Петербурге обучение по данным специальностям предлагают 29 колледжей.

Чтобы облегчить выбор будущим студентам и их родителям, был запущен специальный онлайн-ресурс с интерактивной картой города, на которой обозначены все колледжи, предоставляющие образование по выбранным профессиям. Нажимая на наименование образовательного учреждения, можно узнать доступные направления подготовки.

В скором времени школьные педагоги проведут анкетирование среди учеников девятых классов, чтобы определить, сколько учащихся намерены ограничиться двумя предметами на ОГЭ и какие профессии их привлекают. Результаты опроса носят предварительный характер и не накладывают обязательств на школьников, однако помогут Комитету по образованию прогнозировать спрос на дополнительные бюджетные места по определенным программам.

Стоит отметить, что ограничение количества сдаваемых предметов до двух целесообразно лишь в том случае, если ученик уже определился с выбором одной из профессий из предложенного списка. В ином случае предпочтительнее сдавать четыре экзамена, что даст больше возможностей для дальнейшего образования или продолжения учебы в школе.

Документ об окончании основного общего образования, полученный после сдачи двух ОГЭ, выглядит идентично документу, выдаваемому после четырех экзаменов. Тем не менее, приемная комиссия колледжа будет учитывать количество сданных экзаменов и принимать документы только на профессии из установленного перечня. Следовательно, упрощенная схема поступления доступна исключительно для тех, кто выбрал популярные профессии, утвержденные Комитетом по образованию.

Ранее мы сообщили о том, что за март на территории Петербурга и Ленобласти пропали свыше 250 человек.

Фото: Piter.TV