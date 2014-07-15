В Петербурге в 2022 году увеличилось количество разводов

За восемь месяцев текущего года больше всего разводов зарегистрировали в июле – 2492.

За период с января по август 2022 года петербургские ЗАГСы зарегистрировали 17 447 разводов. Об этом "Невским Новостям" сообщили в Петростате".

За восемь месяцев текущего года больше всего разводов зарегистрировали в июле – 2492. Меньше всего пар развелись в феврале – 1715.

За аналогичный прошлогодний период в Петербурге развелись 17 313 супружеских пар, то есть за год количество горожан, решивших расторгнуть брак, немного выросло.

Недавно, петербуржец, который разводится со своей женой, избил её резиновой дубинкой, отобрал у неё паспорт и заставил перевести ему 10 тысяч рублей.

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