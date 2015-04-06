  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 2 тысяч иностранцев выдворили из России за преступления на территории Петербурга
Сегодня, 11:16
170
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Более 2 тысяч иностранцев выдворили из России за преступления на территории Петербурга

0 0

По некоторым направлениям количество преступлений с иностранными гражданами увеличилось.

2 тысячи иностранных граждан выдворили из России в 2021 году за преступления, совершенные в Петербурге. Об этом на заседании в ЗакСе сообщил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин.

Иностранцы совершили 3 тысячи уголовно наказуемых деяний. Каждое третье связано с использованием подложных документов. Количество подобных преступлений по сравнению с 2020 годом увеличилось на 37%. Кроме того, в 2 раза увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками. 

Также Плугин объяснил, почему журналистов задерживают во время работы на митингах. 

Фото: Piter.tv

Теги: иностранцы, преступность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии