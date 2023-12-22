Количество нарушений в сфере благоустройства в Петербурге снизились на 40%

Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано на фасадах нежилых зданий — 63 случая.

В Петербурге уменьшилось количество нарушений в области благоустройства. На 1150 объектах было зафиксировано 150 нарушений, как сообщила пресс-служба губернатора города.

Этот показатель снизился более чем на 40% по сравнению с аналогичным показателем осенней "Недели чистоты". Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано на фасадах нежилых зданий — 63 случая.

Напомним, что завершилась седьмая "Неделя чистоты" в Санкт-Петербурге, проводившаяся в рамках весеннего месячника по благоустройству с 8 по 12 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что бюджетные компании займутся уборкой дорог в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет Красоты