Колесов рассказал, что зима не вернется в Петербург

Снег будет идти в течение дня. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе на Неве. В Северной столице утром 21 марта выпал мокрый снег. Специалист рассказал, что в ближайшее время зима не вернется в Петербург, а зона осадков скоро пройдет. Об этом он написал в своем tg-канале.

Нет, это не зима вернулась в Санкт-Петербург, это небольшая зона осадков, которая уже скоро пройдет. Наступила вторая половина недели и осадков теперь будет много. Особенно 22 и 23 марта. Да, еще довольно холодная воздушная масса над Ленинградской областью, поэтому осадки местами будут и с мокрым снегом. Александр Колесов, синоптик

Снег будет идти в течение дня. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов. Холодов на этой неделе не будет.

На выходных обещают облачную погоду. Выпадут осадки в виде снега. Столбики термометров покажут отрицательные значения на следующей неделе.



Ранее мы писали, что в Петербурге 21 марта будет облачно и дождливо.

Фото: Piter.tv