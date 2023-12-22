В Петербурге 21 марта будет облачно и дождливо

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов.

В четверг, 21 марта, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столице сформирует южная периферии атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над Кольским полуостровом. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу временами будут идти дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv