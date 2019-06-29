Синоптик Колесов рассказал о погоде на этой неделе в Петербурге

В течение восьми дней в Северной столице сохранялась оттепель.

На предновогодней неделе в Петербург пришло похолодание. В ближайшие дни в Северной столице будет слабый снег, небольшой снегопад и ветер. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

В течение восьми дней в Северной столице сохранялась оттепель, среднесуточная температура воздуха постоянно была положительной, хотя в отдельные ночи и наблюдался небольшой минус. Накануне, 24 декабря, в город на Неве вернулась зимняя погода.

Из-за холодного циклона в Петербурге до субботы не будет оттепели. Столбики термометров покажут -1…-6 градусов. Однако на выходных в город придет тепло. О погоде на Новый год можно будет говорить в конце недели.

На следующие выходные дни прогнозировать не берусь, все так же загадочно, успеет циклон пройти или нет, все еще не понятно. Уже подключаются к прогнозу на Новый год другие ведущие прогностические центры, но результат одинаковый, то дождь и оттепель, то мороз приличный. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 25 декабря пройдёт небольшой снег.

Фото: Pxhere