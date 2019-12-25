В Петербурге 25 декабря пройдёт небольшой снег

Температура воздуха -1…-3 градуса.

В последний понедельник 2023 года синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием передней части очередного атлантического циклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо закроет плотными облаками и пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха 25 декабря -1…-3 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Во вторник пройдёт небольшой снег, ожидается гололедица и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv