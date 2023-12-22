Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется весна

Ночь на 5 апреля в Северной столице была холодной. Столбики термометров показали -5...-6 градусов.

Ближайщие дни в Петербурге и Ленобласти не принесут тепла. Ночи будут морозные. Днем температура начнет постепенно подниматься. Однако настоящую весну придётся подождать. Об этом сообщил в своем tg-канале Александр Колесов.

Ночь на 5 апреля в Северной столице была холодной. Столбики термометров показали -5...-6 градусов. В Ленобласти подморозило до -5...-10 градусов. На севере региона температура воздуха опустилась до -11…-14 градусов.

Вчерашний очень холодный день, температура в Санкт-Петербурге повысилась только до -0,7 градуса, интересен тем, что он единственный в первой декаде апреля с отрицательной температурой за последние десять лет. Только 1 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге максимальная температура была -0,1 градуса. Холоднее днем в городе было только двадцать лет назад, 1 апреля 2003 года максимальная температура остановилась на отметке -2,6 градуса. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что температура воздуха повышается медленно, но ежедневно. Скоро жители Ленобласти и Петербурга почувствуют настоящую весну. Прогноз на выходные появится позже. Город на Неве находится в ожидании теплого фронта.

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