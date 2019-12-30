Футбольный клуб "Оренбург" хотел бы получить в команду Кокорина

Однако клуб сомневается, что футболист согласится на это.

Футбольный клуб "Оренбург" не отказался бы от нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Об этом 30 января рассказали РИА Новости со ссылкой на президента "Оренбурга" Владимира Кияева.

Оренбургский клуб, однако, сомневается, что игрок решит рассматривать предложение о переходе. Кияев отметил, что если Кокорин отказался от "Сочи", то в "Оренбург" не поедет наверняка.

Ранее жена Кокорина заявила, что футболист продолжит карьеру в резервном "Зените". Это стало известно после того, как игрок наотрез отказался ехать на правах аренды в сочинский клуб. На матч с катарским "Аль-Увайнахом" Кокорин и вовсе вышел с капитанской повязкой.

Фото: ФК "Зенит"