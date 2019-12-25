ВСМ между Петербургом и Москвой запустят не раньше 2027 года

При этом вариант размещения терминала в Петербурге уже точно определён.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов заявил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может состояться через 5-6 лет. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Как отметил Алексей Львов, многое будет зависеть от проектирования, поэтому сложно назвать, когда точно будет закончен проект: в 2027 или 2028 году.

При этом вариант размещения терминала в Петербурге уже точно определён. Он будет построен на территории бывших складов купцов Кокоревых.

Из Петербурга в Павловск 12 декабря было запущено тактовое движение электричек.

Фото: Piter.tv