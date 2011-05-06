Отопительный сезон в Петербурге может завершиться в конце апреля

Ориентироваться, прежде всего, будут на температуру наружного воздуха.

Отопительный сезон в Петербурге может закончиться в конце апреля. Об этом 78.ru рассказал пресс-секретарь комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Антипенко.

Ориентироваться, прежде всего, будут на температуру наружного воздуха. Поэтому окончание отопительного сезона на прямую зависит от погоды. По словам Антипенко, говорить о том, что этот отопительный сезон будет таким же продолжительным, как прошлый – рано.

Обычно, отопительный сезон заканчивается, если на протяжении минимум пяти дней среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.

В Петербурге цены за отопление выросли почти в 3 раза.

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