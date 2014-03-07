Цены за отопление в Петербурге выросли почти в 3 раза

Всего было обработано более 100 обращений граждан из разных районов Петербурга.

В Петербурге с декабря 2019 года по январь 2021 года рост платы за отопление составил от 1,15 до 2,89 раз. Об этом в Telegram сообщила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Всего было обработано более 100 обращений граждан из разных районов Петербурга.

При одинаковом тарифе и его росте на 3% с декабря 2019 года по январь 2021 года рост платы за одно и тоже жилое помещение составил от 1,15 до 2,89 раз. Оксана Дмитриева, депутат ЗакСа

Рекорд зафиксирован в доме 72 по улице Танкиста Хрустицкого, где рост платежей за отопление увеличился в 2,89 раз. Оксана Дмитриева написала обращения к вице-губернаторам по ЖКХ Николаю Бондаренко и по энергетике Сергею Древгалю с просьбой произвести перерасчет.

Ранее теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода на проспекте Просвещения.

Фото: pixabay