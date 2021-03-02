Теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода на проспекте Просвещения

Отопление в двух жилых домах вернулось к 22:00.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили работу на теплосети у дома №69 по улице Просвещения. Об этом накануне сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе работ были заменены 5 метров изношенной теплосети. Горячую воду обеспечили по резервной схеме. Ремонт закончили в нормативные сроки, на него потребовалось менее 10 часов.

Напомним, прорыв трубы случился около 14 часов 1 марта. В зоне разлива оказалась "Лада", ее эвакуировали с помощью троса. Если машине нанесен ущерб, то его возместят. В 15:00 вытекание воды локализовали, а в 19:00 теплоэнергетики приступили к земляным работам и сварке нового трубопровода.

Видео: Piter.TV