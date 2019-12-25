"Ладу" пришлось эвакуировать при помощи троса из-за прорыва трубы с горячей водой на Просвещения

Из-за высокой температуры воды размыло асфальт.

Днем 1 марта у дома №69 по проспекту Просвещения прорвало трубу. Это произошло рядом с легковыми автомобилями. Очевидцы поделились кадром с места.

По информации от источника Piter.TV, фонтан с горячей водой достиг высоты 3 метра. В результате размыло асфальт на площади 4 кв. метра. "Ладу" эвакуировали при помощи троса. За теплосеть отвечает ГУП "ТЭК СПб". Если автомобилю был нанесен ущерб, то страховая компания "Согаз" возместит его в рамках законодательства.

По предварительным данным, общая площадь разлива составила 1 тыс. кв. метров.

UPD. По информации пресс-службы ГУП "ТЭК СПб", сообщение о технологическом нарушении поступило в 14:10. В 15:00 вытекание воды локализовали. Специалисты постараются устранить дефект как можно скорее. Обычно на такой объем работ требуется 8 часов. Отопление временно отключили в двух домах.

Ранее Piter.TV сообщил о трагедии на Большой Пороховской. В результате пожара погибли два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург