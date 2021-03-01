У скончавшейся после пожара на Большой Пороховской пенсионерки были связаны руки

Также в квартире находился сын пожилой женщины, он погиб.

Полиция проводит проверку по факту случившегося в квартире на Большой Пороховской. В ночь с 28 февраля на 1 марта там произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в 23 часа 28-го февраля в полицию поступило сообщение о "хлопке" в доме №26 и о том, что требуется открыть дверь. Когда полицейские прибыли на место, пожар уже был локализован. Как ранее сообщил Piter.TV, на девятом этаже выгорела треть квартиры.

После пожара в помещении обнаружили тело 37-летнего неработающего мужчины. Ранее он был неоднократно судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также в квартире находилась 75-летняя мать погибшего. Она была без сознания и со связанными за спиной руками. Потерпевшую передали медикам, но после эвакуации она скончалась в карете скорой помощи.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Видео: Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Виктор Лазарев