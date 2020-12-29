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Синоптик рассказал, когда из Петебурга уйдёт бабье лето
Сегодня, 11:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал, когда из Петебурга уйдёт бабье лето

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И на смену теплу придут дожди.

Синоптик Александр Шувалов в своем Telegram-канале рассказал, когда в Петербурге закончится бабье лето и начнётся "холодный душ".

Включение будет непродолжительным, но напор весьма сильным. После этого дождя в пятницу и выходные без осадков и +17..+19 градусов.

Александр Шувалов, синоптик

Также, по словам синоптика, вторая волна дождей придёт в город на Неве в начале новой рабочей недели и уже обоснуется надолго. 

Словом, прощай бабье лето....

Александр Шувалов, синоптик

При этом минувшая ночь стала самой тёплой в истории Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: бабье лето, лето, осень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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