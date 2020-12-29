Синоптик рассказал, когда из Петебурга уйдёт бабье лето

Синоптик Александр Шувалов в своем Telegram-канале рассказал, когда в Петербурге закончится бабье лето и начнётся "холодный душ".
Включение будет непродолжительным, но напор весьма сильным. После этого дождя в пятницу и выходные без осадков и +17..+19 градусов.
Александр Шувалов, синоптик
Также, по словам синоптика, вторая волна дождей придёт в город на Неве в начале новой рабочей недели и уже обоснуется надолго.
Словом, прощай бабье лето....
Александр Шувалов, синоптик
При этом минувшая ночь стала самой тёплой в истории Петербурга.
Фото: Piter.tv
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