Синоптик рассказал, когда из Петебурга уйдёт бабье лето

И на смену теплу придут дожди.

Синоптик Александр Шувалов в своем Telegram-канале рассказал, когда в Петербурге закончится бабье лето и начнётся "холодный душ".

Включение будет непродолжительным, но напор весьма сильным. После этого дождя в пятницу и выходные без осадков и +17..+19 градусов. Александр Шувалов, синоптик

Также, по словам синоптика, вторая волна дождей придёт в город на Неве в начале новой рабочей недели и уже обоснуется надолго.

Словом, прощай бабье лето.... Александр Шувалов, синоптик

При этом минувшая ночь стала самой тёплой в истории Петербурга.

Фото: Piter.tv