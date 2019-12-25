Минувшая ночь стала самой тёплой в истории Петербурга

Ночью температура воздуха не опускалась ниже +16,1 градуса.

Ночь 13 сентября стала самой тёплой в Петербурге за всю историю наблюдений. Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ночью температура воздуха не опускалась ниже +16,1 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1969 году, когда ночью температура воздуха застыла на отметке +15,2 градуса.

После тёплой ночи ожидается и тёплый день. В 1998 году 13 сентября столбики термометров показывали +23,7 градуса. По прогнозу синоптика, сегодня можно ожидать +24 или даже +25 градусов.

Фото: Piter.tv