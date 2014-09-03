Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге сохранится до 17 сентября

Помимо этого, по словам специалиста, 13 сентября уже побит очередной рекорд дневной температуры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что аномальная жара сохранится до 17 сентября. Прогнозом он поделился в своем tg-канале.

Так, прохладнее должно стать уже с 18 сентября. Жаркая погода – это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 и более градусов в течение пяти дней.

С осадками в нашем регионе все хуже и хуже, на ближайшие дней 10 их практически не видно, уж очень устойчиво стоит антициклон. А те, которые могут быть на следующей неделе, как уже отмечал, это мелочь. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Помимо этого, по словам специалиста, 13 сентября уже побит очередной рекорд дневной температуры в городе. Столбики термометров в центре показали +24,7 градуса. В прошлом году в этот день было +24,6 градуса.

Напомним, из-за жары с 12 по 14 сентября в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности.

Фото: Piter.TV