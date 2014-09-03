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Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге сохранится до 17 сентября
Сегодня, 14:12
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Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге сохранится до 17 сентября

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Помимо этого, по словам специалиста, 13 сентября уже побит очередной рекорд дневной температуры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что аномальная жара сохранится до 17 сентября. Прогнозом он поделился в своем tg-канале. 

Так, прохладнее должно стать уже с 18 сентября. Жаркая погода – это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 и более градусов в течение пяти дней.

С осадками в нашем регионе все хуже и хуже, на ближайшие дней 10 их практически не видно, уж очень устойчиво стоит антициклон. А те, которые могут быть на следующей неделе, как уже отмечал, это мелочь. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Помимо этого, по словам специалиста, 13 сентября уже побит очередной рекорд дневной температуры в городе. Столбики термометров в центре показали +24,7 градуса. В прошлом году в этот день было +24,6 градуса. 

Напомним, из-за жары с 12 по 14 сентября в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, аномальная жара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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