"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за аномальной жары

Он будет действовать с 21:00 в четверг, 12 сентября, до 21:00 в субботу, 14 сентября.

В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой для этого времени погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 в четверг, 12 сентября, до 21:00 в субботу, 14 сентября, будет аномально жарко. А в период с 13 по 17 сентября ожидается погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Лето в городе на Неве действительно задержалось, передают синоптики. Например, минувшая ночь стала самой теплой за 69 лет. Воздух прогрелся до +17,9 градусов.

Фото: Piter.TV