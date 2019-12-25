Санкт-Петербургскую консерваторию планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2025 года

Сам процесс реставрации ведётся с 2014 года с участием различных подрядчиков.

Завершение реконструкции главного здания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на Театральной площади планируется во втором квартале 2025 года. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

По информации компании, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в стенах консерватории состоится первый концерт. Однако в пресс-службе самого учебного заведения уточнили, что точные сроки начала концертной деятельности пока не определены.

Ранее, в октябре 2024 года, губернатор Александр Беглов сообщил о завершении работ и получении заключения о соответствии — документа, необходимого для дальнейшего оформления разрешения на ввод здания.

Контракт на реконструкцию, заключённый с АО "Политехстрой-сварго", действует до 31 января 2026 года. Работы компания начала в 2021 году, однако сам процесс реставрации ведётся с 2014 года с участием различных подрядчиков. За это время сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Согласно данным Единой информационной системы госзакупок, стоимость действующего контракта составляет 19,9 млрд рублей. На конец 2024 года объём исполненных обязательств оценивался в 12,5 млрд рублей. В декабре прошлого года в проект были внесены изменения, касающиеся корректировки сметной стоимости.

Целью реконструкции, как отмечают в подрядной организации, стало восстановление исторического облика здания, расширение функционального пространства и обновление инженерной инфраструктуры.

Напомним, в декабре 2023 года в здании произошёл пожар — огонь повредил около 100 м², пострадала одна из непарадных лестниц. Из-за обрушения конструкций её было решено не реставрировать, а воссоздать заново.

Фото: Telegram / Александр Беглов