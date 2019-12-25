С утра 25 сентября в Петербурге стартует периодическое протапливание

В первую очередь отопление появится в дошкольных и средних образовательных учреждениях, а также в больницах и учреждениях социальной защиты.

В связи с понижением температуры воздуха в Петербурге с 09:00 25 сентября начнется периодическое протапливание. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Планируется постепенный запуск системы теплоснабжения, источники тепла пока включат на низких параметрах. В первую очередь отопление появится в дошкольных и средних образовательных учреждениях, а также в больницах и учреждениях социальной защиты.

Кроме того, организациям, осуществляющим предоставление коммунальной услуги по отоплению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, также предложено приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября, при условии, что собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

