С утра 25 сентября в Петербурге стартует периодическое протапливание
Сегодня, 14:27
В первую очередь отопление появится в дошкольных и средних образовательных учреждениях, а также в больницах и учреждениях социальной защиты.

В связи с понижением температуры воздуха в Петербурге с 09:00 25 сентября начнется периодическое протапливание. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Планируется постепенный запуск системы теплоснабжения, источники тепла пока включат на низких параметрах. В первую очередь отопление появится в дошкольных и средних образовательных учреждениях, а также в больницах и учреждениях социальной защиты. 

Кроме того, организациям, осуществляющим предоставление коммунальной услуги по отоплению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, также предложено приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября, при условии, что собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Шушарах на территории шести жилых кварталов появилось освещение. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

