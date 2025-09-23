В Шушарах на территории шести жилых кварталов появилось освещение

Речь идет о Славянке, этот район активно развивается.

Территорию шести кварталов в Шушарах осветили свыше 1,5 тыс. светодиодных фонарей. Обновлены устаревшие натриевые консольные светильники, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 23 сентября.

Речь идет о Славянке, этот район активно развивается. Впервые уличное освещение в кварталах появилось в 2010, 2014 и 2015 годах, теперь установлено качественное теплое освещение. Отечественные фонари снижают нагрузку на городские электросети.

Далее светильники модернизируют в квартале, расположенном в границах Галицкой, Промышленной, Полоцкой и Ростовской улиц. К работам приступят в 2026 году.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга