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Потепление придет в Петербург с 20 февраля
Сегодня, 16:20
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Потепление придет в Петербург с 20 февраля

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Холодными будут две предстоящие ночи.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет потепление. 

По словам специалиста, холодными будут две предстоящие ночи – на 19 и 20 февраля. После этого температурные показатели начнут расти. 

Ну а сегодня атмосферный фронт наконец четко сформировался и сейчас двигается на центр Петербурга, так что встречаем более существенный снег, чем был до этого.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Ранее на Piter.TV: за семь дней с улиц Петербурга вывезли почти 60 тыс. кубометров снега. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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