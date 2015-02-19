Потепление придет в Петербург с 20 февраля

Холодными будут две предстоящие ночи.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет потепление.

По словам специалиста, холодными будут две предстоящие ночи – на 19 и 20 февраля. После этого температурные показатели начнут расти.

Ну а сегодня атмосферный фронт наконец четко сформировался и сейчас двигается на центр Петербурга, так что встречаем более существенный снег, чем был до этого. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее на Piter.TV: за семь дней с улиц Петербурга вывезли почти 60 тыс. кубометров снега.

Фото: Piter.TV