За 7 дней с улиц Петербурга вывезли почти 60 тысяч кубометров снега

За неделю высота снежного покрова увеличилась на 11 сантиметров, из которых около 5 сантиметров выпало в четверг.

Минувшая неделя в Петербурге прошла под знаком стабильной зимней погоды с устойчивыми минусовыми температурами. Основной задачей коммунальных служб стало поддержание дорожных покрытий в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.

За неделю высота снежного покрова увеличилась на 11 сантиметров, из которых около 5 сантиметров выпало в четверг. Уборка снега на магистралях, площадях, тротуарах и подъездах к социально значимым объектам ведётся круглосуточно. За последние семь дней с улиц города вывезено почти 60 тысяч кубометров снега, около 900 кубометров мусора и 166 тонн смета.

В парках, скверах и на бульварах сотрудники служб зелёного хозяйства регулярно убирают снег с дорожек, скамеек и детских площадок, чтобы горожане могли комфортно отдыхать на свежем воздухе. Для предотвращения скольжения на широких аллеях, площадях вокруг памятников и мемориалов используются песок и гранитный отсев.

На сегодняшний день в уборке задействовано 842 единицы техники и 1096 специалистов, которые очищают участки, недоступные для машин, включая остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Жители города могут задать вопросы по уборке, позвонив в дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Также заявки принимаются операторами "горячих линий" дорожных предприятий, контактные данные которых опубликованы на официальной странице Комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Комитет по благоустройству