В Петербурге за последние десятилетия снег на Покров был лишь 3 раза

Согласно народным приметам, какая погода на Покров, то такая будет и зима. Считалось, что до Покрова – осень, а после Покрова наступает зима. Само название праздника горит о том, что в этот день земля покрывается листом или снегом. В этом году 14 октября в Северной столице снег не предвидится.

Синоптик рассказал, должен ли выпадать снег на Покров. За последние десятилетия, начиная с середины прошлого века, 14 октября снежный покров в Петербурге наблюдался только три раза. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Максимальный снежный покров был отмечен в Петербурге в 1992 году. В Покров высота снега в городе составляла 4 см, а утром 15 октября отмечены уже 17 см. В 2002 году в Северной столице были рекордные осадки 35,6 мм, они выпали еще 9 октября. Утром 10 октября высота снега составляла 11 см, но погода была тёплой, поэтому к 14 октября остался слой в 1 см. Немного снега было в 2009 году, на земле 14 октября оставались признаки снежного покрова.

В остальные годы, выпадающие осадки были в виде дождя. Самым холодным 14 октября было в Ленинграде в 1976 году, максимальная температура днем осталась отрицательной -0.1 гр. Самый теплый Покров отмечен в 1889 году, тогда было +18,2 градуса.

Согласно народным приметам, какая погода на Покров, то такая будет и зима. Считалось, что до Покрова – осень, а после Покрова наступает зима. Само название праздника горит о том, что в этот день земля покрывается листом или снегом. В этом году 14 октября в Северной столице снег не предвидится.

Фото: Piter.tv