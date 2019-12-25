В Петербурге на православный праздник Покров не будет снега

Согласно народным приметам, какая погода на Покров, то такая будет и зима. Считалось, что до Покрова – осень, а после Покрова наступает зима. Само название праздника горит о том, что в этот день земля покрывается листом или снегом.

Петербург встретит Покров Пресвятой Богородицы с теплой погодой и без снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Согласно народным приметам, какая погода на Покров, то такая будет и зима. Считалось, что до Покрова – осень, а после Покрова наступает зима. Само название праздника горит о том, что в этот день земля покрывается листом или снегом.

По словам синоптика, антициклон устойчиво стоит южнее Ленинградской области, но к выходным дням погода поменяется. Влияние циклона, смещающегося с запада севернее Петербурга, начнется в воскресенье, поэтому погода испортится, хотя по-прежнему будет тепло. Усиление южного ветра начнется уже с ночи, а атмосферный фронт с дождями придет днем.

Фото: Piter.tv