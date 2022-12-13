Петербуржцам рассказали, когда в город придёт тепло

В ближайшие дни придётся помёрзнуть.

Петербуржцам рассказали, когда в город придёт тёплая погода. О своем прогнозе в беседе с "Невскими Новостями" рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам специалиста, 3-5 мая жителям и гостям Петербурга придётся померзнуть. Особенно 5 мая, так как есть большая вероятность снега в этот день.

Начиная с субботы, 6 мая, станет понемногу теплеть. И уже 10-11 мая ожидается +13...+18 градусов.

Колесов: На этой неделе самыми холодными днями в Петербурге будут 4 и 5 мая.

Фото: Piter.tv