Колесов: в Петербурге погода стабилизируется с приходом декабря

Осадки будут в виде небольшого снега.

Очередной южный циклон придёт в Петербург ночью 30 ноября. Он образуется над Средиземным морем, в районе Италии, но смещаться будет на север уже через Белоруссию, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

С приближением атмосферного фронта снег подойдёт ночью к Петербургу. Днем по территории Ленинградской области снег ожидается повсеместно, местами даже выпадет сильный снег. По приросту снега на всей территории за сутки 30 ноября надо ждать еще 5-10 см. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха продолжит меняться, так как в перерыве между циклонами (29 ноября) в Петербурге похолодает до -5…-7 градусов, а с подходом циклона снова потеплеет до -2…-4 градусов.

Как отметил специалист, с наступлением декабря погода в Петербурге стабилизируется. Осадки будут в виде небольшого снега, а температура воздуха продолжит понижаться до -5…-10 градусов.

В ноябре 2023 года Петербург побил семилетний рекорд по количеству снега.

Фото: Piter.tv