В каком возрасте ребенок может начинать работать: мнение петербуржцев

Родители отмечают важность ранней адаптации детей к взрослой жизни.

Сервис по подбору высокооплачиваемой занятости SuperJob провел опрос среди родителей, чьи дети находятся в возрастной категории от 7 до 16 лет. Выяснилось, что 2% респондентов разрешают детям начинать работу раньше 12-летнего возраста, 10% допускают возможность заработка с 12—13 лет. Наибольшее количество опрошенных (37%) считают приемлемым начало трудовой деятельности с 14—15 лет. Около четверти участников опроса (27%) придерживаются мнения, что ребёнок может официально устроиться на работу ближе к совершеннолетию — в 16—17 лет. Ещё 10% убеждены, что приступать к профессиональной деятельности допустимо исключительно после достижения 18-летия. Меньшинство, равное 8%, высказываются против начала трудовой активности до окончания профессионального обучения.

Различия наблюдаются и в родительских позициях в зависимости от пола: большинство отцов (39%) склоняются к началу рабочей практики ребёнка именно с 14 лет, тогда как матери распределяют своё предпочтение почти одинаково — треть поддерживает выход на рынок труда с 14 лет (34%) и столько же готовы допустить устройство на работу чуть позднее, в 16-летнем возрасте (33%).

Родители отмечают важность ранней адаптации детей к взрослой жизни, эта тенденция отражена и в недавних изменениях трудового законодательства, согласно которым разрешено привлечение подростков старше 14 лет к временной занятости в период школьных каникул.

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