Петербуржцы рассказали, какие фразы больше всего бесят на работе

Результаты показали, что самыми раздражающими оказались такие слова, как "человечек", "задачка" и подобные уменьшительные формы – ими недовольны 29% участников опроса.

Исследовательская служба hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по подбору персонала, организовала опрос среди пользователей, чтобы выяснить, какие слова и выражения чаще всего вызывают раздражение у коллег.

Результаты показали, что самыми раздражающими оказались такие слова, как "человечек", "задачка" и подобные уменьшительные формы – ими недовольны 29% участников опроса из Петербурга. Второе место занял термин "засинкаться" вместе с его вариантами ("синк", "синкануться"), который раздражал каждого пятого жителя Северной столицы (22%). Третьим стало слово "вкусный" (используемое вне контекста пищи, например, "вкусный дизайн") – оно вызвало отрицательные эмоции у 18% опрошенных. Также петербуржцы выражали недовольство словами "апрувить"/"заапрувить" (14%), "крайний" (в смысле "последний") – 15%, "услышимся" и "фидбэк" ("отфидбэчить") – 16%, англицизмом "асап" (13%) и словом "токс" (12%).

Интересно отметить, что наибольшая неприязнь к уменьшительным формам наблюдается у представителей среднего и высшего менеджмента (36%), в то время как специалисты финансовых служб и бухгалтера проявляют меньшую чувствительность к ним (22%). Слова "засинкаться" больше всего раздражают сотрудников отдела закупок (28%), а слово "вкусный" наиболее негативно воспринимается менеджерами среднего и высшего уровня (24%), хотя менеджеры по продажам и HR-специалисты высказывают меньше претензий (18%).

Среди устойчивых выражений лидером по раздражению оказалось "Я тебя (вас) услышал" – 23% жителей Петербурга признались, что эта фраза вызывает у них неприятные чувства. Следующими идут "Ретроградный Меркурий" (объяснение проблем на работе через астрологию), вызывающее раздражение у 19% опрошенных, и "Надо было вчера" (18%). Также в список вошли фразы "Я на колле", "Все так делают" и "От слова "совсем"".

Фраза "Я тебя (вас) услышал" особенно раздражала женщин (27%), в отличие от мужчин (22%). Оправдание рабочих неудач через "ретроградный Меркурий" больше всего возмущало специалистов IT-сферы (26%) и работников научных и образовательных учреждений (25%), тогда как сотрудники туристической отрасли и общественного питания наименее склонны были реагировать на эту фразу (10%). Фразу "Надо было вчера" наиболее остро воспринимают юристы (35%), в остальных профессиональных группах этот показатель не превышал 26%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудили вопросы "платформенной занятости".

Фото: Piter.TV