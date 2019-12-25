В Петербурге обсудили вопросы "платформенной занятости"

Основной причиной обсуждения стало быстрое развитие платформенной экономики в России и её влияние на трудовой рынок.

В Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, темой которого стали "Платформенная экономика и платформенная занятость в Санкт-Петербурге: проблемы и перспективы". Мероприятие собрало представителей профсоюзов, предпринимателей, самозанятых граждан и деятелей творческих профессий, чьи работы распространяются через цифровые агрегатор, пишет spb.aif.ru.

Основной причиной обсуждения стало быстрое развитие платформенной экономики в России и её влияние на трудовой рынок. Участники искали ответы на вопросы о преимуществах и недостатках подобной формы трудоустройства, а также обсуждали правовые аспекты регулирования этой сферы и необходимость обеспечения надежной защиты для занятых в ней работников. Платформенная экономика возникла в России в 90-е годы и быстро заняла прочное положение на рынке. Её основными преимуществами стали насыщение рынка товарами, снижение производственных расходов и создание новых рабочих мест. Пандемия усилила эту тенденцию, подтолкнув многих к переходу на удалённую работу. Однако существуют и недостатки: специалисты, работающие на цифровых платформах, зачастую лишены социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск, страхование здоровья и пенсионные отчисления.

В России разрабатывается закон о регулировании платформенной занятости, который планируется внести в Госдуму в сентябре. Первоначальные версии законопроекта предусматривали создание профсоюзов для защиты прав работников цифровой сферы, но эти положения отсутствуют в текущей редакции. Представители организации "Новый Труд" выразили намерение добиться включения этих положений в финальный вариант закона, чтобы предотвратить возникновение правового вакуума в этой области.

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