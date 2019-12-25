Саммит ЕАЭС и СНГ состоится 25-26 декабря в Петербурге

Планируется принятие ряда важных решений и документов.

Президент Владимир Путин 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе заседания будут подведены итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности Союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

Также 25-26 декабря в Петербурге пройдёт традиционная неформальная встреча глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Ранее стало известно, что Токаев планирует посетить саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге.

Фото: официальный сайт президента РФ (архив)